Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 72,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 72,42 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 65.695 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 17.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,78 EUR an. Gewinne von 7,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 86,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 82,23 EUR angegeben.

Heidelberg Materials ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 5.293,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,86 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

