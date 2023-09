Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 72,30 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 72,30 EUR nach oben. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 72,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 143.059 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 77,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 7,58 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,73 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 86,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,23 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 02.11.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,86 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

