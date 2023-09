Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Vormittag um Nulllinie

Notierung im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 71,54 EUR bewegte sich die Heidelberg Materials-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Heidelberg Materials-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 71,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 71,60 EUR. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 71,28 EUR. Bei 71,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 5.366 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2023 bei 77,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,73 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 84,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,23 EUR an.

Heidelberg Materials gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.293,00 EUR im Vergleich zu 4.427,00 EUR im Vorjahresquartal.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,86 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Heidelberg Materials abgeworfen

XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Börse Frankfurt in Grün: DAX am Mittag mit Zuschlägen