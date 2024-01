Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagmittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 83,46 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 83,46 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 82,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,54 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 40.072 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,18 EUR erreichte der Titel am 11.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 3,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 29,93 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 89,77 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.896,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.427,00 EUR in den Büchern standen.

Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Heidelberg Materials möglicherweise am 20.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,40 EUR je Aktie belaufen.

