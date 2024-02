Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 86,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,6 Prozent auf 86,14 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,28 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 85,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 161.468 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 22.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,66 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,25 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 32,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,91 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 97,73 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.896,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.523,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.03.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

