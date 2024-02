Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 86,58 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 86,58 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 86,60 EUR. Bei 85,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 275.656 Aktien.

Bei einem Wert von 90,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 48,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,91 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 97,73 EUR.

Am 02.11.2023 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.896,00 EUR im Vergleich zu 5.523,00 EUR im Vorjahresquartal.

Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,18 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

