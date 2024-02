Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials reagiert am Montagvormittag positiv

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 85,28 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 85,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 85,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.984 Heidelberg Materials-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,31 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,91 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 97,73 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 02.11.2023 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,35 Prozent auf 4.896,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.523,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Heidelberg Materials möglicherweise am 20.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 11,18 EUR je Aktie aus.

