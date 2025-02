Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verteuert sich am Mittwochvormittag

So bewegt sich Heidelberg Materials

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 145,85 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 145,85 EUR. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 146,35 EUR. Bei 144,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.343 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 150,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,60 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,31 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,33 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 147,67 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,58 Mrd. EUR gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 13,00 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

