Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 101,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 101,25 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 101,90 EUR. Mit einem Wert von 99,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 109.747 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 101,90 EUR markierte der Titel am 26.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,64 Prozent hinzugewinnen. Bei 63,04 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,74 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,12 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 102,30 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Heidelberg Materials ließ sich am 22.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 5.611,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.523,00 EUR erwirtschaftet worden.

Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 08.05.2025 dürfte Heidelberg Materials die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

LUS-DAX aktuell: So steht der LUS-DAX am Montagmittag

Handel in Frankfurt: DAX am Mittag im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsstart