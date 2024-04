Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 93,84 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 93,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 94,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,00 EUR. Bisher wurden heute 4.898 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.03.2024 bei 102,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,18 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,24 EUR ab. Abschläge von 30,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 109,14 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 22.03.2024. Der Umsatz wurde auf 5,61 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 07.05.2024 gerechnet. Heidelberg Materials dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,33 EUR je Aktie belaufen.

