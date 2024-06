Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 94,80 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 94,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 95,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,30 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121.423 Stück gehandelt.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 9,28 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 21.10.2023 auf bis zu 65,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,18 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,20 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,00 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Heidelberg Materials möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,46 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

