Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 69,84 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 69,84 EUR abwärts. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 69,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 167.631 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 03.07.2023 markierte das Papier bei 75,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,73 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 77,93 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 23.02.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.523,00 EUR – ein Plus von 16,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4.724,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Heidelberg Materials am 27.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2023 9,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

