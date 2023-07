Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochvormittag gesucht

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 71,26 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 71,26 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 71,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.953 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.07.2023 markierte das Papier bei 75,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 45,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 77,93 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 23.02.2023 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.724,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.523,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Heidelberg Materials am 27.07.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Heidelberg Materials-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 30.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 9,37 EUR im Jahr 2023 aus.

