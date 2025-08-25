DAX24.182 -0,4%ESt505.389 -1,0%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.255 -0,1%Nas21.476 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1653 +0,3%Öl67,51 -1,8%Gold3.385 +0,5%
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Nachmittag

26.08.25 16:10 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 203,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 204,10 EUR. Bei 201,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 62.911 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,17 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 90,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,76 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 193,19 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

