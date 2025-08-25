Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Vormittag tiefer

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 200,50 EUR ab.

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 200,50 EUR ab. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 200,40 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 201,40 EUR. Zuletzt wechselten 12.155 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 212,20 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 5,51 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 90,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 55,00 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,76 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 193,19 EUR an.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,45 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr verdient