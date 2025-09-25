Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag stärker

Kurs der Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 194,65 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 194,65 EUR zu. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 195,70 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 193,40 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 36.111 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 9,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (95,50 EUR). Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 103,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,67 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 209,21 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,49 EUR je Aktie aus.

