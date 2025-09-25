DAX23.623 +0,4%ESt505.468 +0,4%Top 10 Crypto15,00 -1,7%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1669 ±0,0%Öl69,29 -0,5%Gold3.744 -0,1%
Kurs der Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag stärker

26.09.25 12:08 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag stärker

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 194,65 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Heidelberg Materials
194,45 EUR 2,00 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 194,65 EUR zu. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 195,70 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 193,40 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 36.111 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 9,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (95,50 EUR). Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 103,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,67 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 209,21 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
15.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
