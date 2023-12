Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 81,38 EUR zu.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 17:35 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 81,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 81,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 225.430 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 1,69 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 52,38 EUR. Mit Abgaben von 35,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 84,30 EUR angegeben.

Am 02.11.2023 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.896,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 21.03.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,29 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

