Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 81,38 EUR zu.

Um 17:35 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 81,38 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 81,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 225.430 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 82,78 EUR markierte der Titel am 15.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 1,69 Prozent niedriger. Bei 52,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 55,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,30 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 02.11.2023 vor. Der Umsatz wurde auf 4.896,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.427,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 10,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

