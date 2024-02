Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Dienstagmittag

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 86,62 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 86,62 EUR. Bei 86,68 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,18 EUR. Bisher wurden heute 104.313 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 90,66 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,66 Prozent hinzugewinnen. Bei 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 32,49 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,91 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 97,73 EUR aus.

Am 02.11.2023 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 4.896,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.523,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 20.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,21 EUR je Aktie belaufen.

