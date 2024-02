Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag im Plus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 86,94 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 86,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 87,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 86,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 249.783 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 4,28 Prozent wieder erreichen. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2022 2,60 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,91 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 97,73 EUR.

Am 02.11.2023 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,35 Prozent auf 4.896,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.523,00 EUR gelegen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 20.03.2025 dürfte Heidelberg Materials die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,21 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

