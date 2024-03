Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 101,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 101,70 EUR zu. Bei 101,85 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.512 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2024 auf bis zu 101,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,20 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.03.2023 bei 64,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,12 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 102,30 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 22.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.611,00 EUR im Vergleich zu 5.523,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,31 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

