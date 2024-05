Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 99,70 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 99,70 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 99,62 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 100,20 EUR. Bisher wurden heute 35.170 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Bei 103,60 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Am 21.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,15 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,00 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,38 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

