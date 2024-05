Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag in Grün

Heidelberg Materials im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 100,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 100,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Heidelberg Materials-Aktie sogar auf 100,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 100,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.769 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 3,39 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,15 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,00 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Heidelberg Materials am 30.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren verdient

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus

Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen