Heidelberg Materials Aktie News: Anleger greifen bei Heidelberg Materials am Donnerstagvormittag zu

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 70,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 71,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.364 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,96 EUR erreichte der Titel am 03.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 44,78 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 77,93 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 23.02.2023 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.523,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.724,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,37 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

