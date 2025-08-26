Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verliert am Mittwochmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 204,40 EUR ab.

Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 204,40 EUR. Bei 202,70 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 204,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 25.061 Stück.

Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 212,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 3,82 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 90,22 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,76 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 193,19 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 12,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

