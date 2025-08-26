Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 203,90 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 203,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 203,40 EUR. Bei 204,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 7.709 Aktien.

Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 90,22 EUR. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 126,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,76 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 193,19 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

