Heidelberg Materials Aktie News: Anleger greifen bei Heidelberg Materials am Freitagmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 68,52 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 68,52 EUR. Bei 68,68 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 67,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 251.304 Stück gehandelt.

Bei 77,78 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 13,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2022 bei 44,87 EUR. Abschläge von 34,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,11 EUR.

Am 10.05.2023 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.293,00 EUR – ein Plus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4.427,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Heidelberg Materials am 02.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 9,95 EUR im Jahr 2023 aus.

