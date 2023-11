Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagnachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 72,68 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 72,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 72,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.252 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei einem Wert von 77,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 7,02 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.12.2022 bei 50,60 EUR. Abschläge von 30,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,01 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.896,00 EUR – ein Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4.427,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 21.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,21 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

