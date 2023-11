Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag nahe Vortagesniveau

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Heidelberg Materials-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 72,44 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie zeigte sich um 09:03 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 72,44 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Heidelberg Materials-Aktie sogar auf 72,54 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 72,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.661 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,78 EUR) erklomm das Papier am 17.08.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,37 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,60 EUR. Dieser Wert wurde am 08.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 43,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,01 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 02.11.2023 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 4.896,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 10,21 EUR im Jahr 2023 aus.

