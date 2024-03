Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 101,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 102,45 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,20 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 222.110 Stück gehandelt.

Am 28.03.2024 markierte das Papier bei 102,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2023 (64,60 EUR). Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 57,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,12 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 102,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 22.03.2024. Auf der Umsatzseite standen 5.611,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.523,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie im Plus: Millionenschwere US-Förderung für CCUS-Projekt

Börse Frankfurt: LUS-DAX startet mit Verlusten

Pluszeichen in Frankfurt: DAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus