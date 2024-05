Heidelberg Materials Aktie News: Anleger greifen bei Heidelberg Materials am Dienstagvormittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 100,35 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 100,35 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 100,35 EUR aus. Bei 99,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 3.489 Aktien.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 3,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 53,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 114,00 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Am 05.08.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

