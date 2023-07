Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verteuert sich am Nachmittag

So bewegt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 74,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 74,30 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,52 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 242.858 Stück.

Bei 75,96 EUR erreichte der Titel am 03.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,94 EUR an.

Heidelberg Materials ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 5.523,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.724,00 EUR erwirtschaftet worden.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,29 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie profitiert: Heidelberg Materials hebt Gewinnziel für 2023 an

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Heidelberg Materials abgeworfen

HeidelbergCement-Aktie freundlich: Heidelberg Materials wird mit EU-Innovationsfonds gefördert