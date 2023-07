Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 73,20 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 73,20 EUR. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 72,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 73,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.573 Heidelberg Materials-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.07.2023 bei 75,96 EUR. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 3,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,73 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,94 EUR.

Am 23.02.2023 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 5.523,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.724,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 9,29 EUR je Aktie aus.

