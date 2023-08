Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 74,20 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 74,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 74,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,98 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 7.871 Aktien.

Am 17.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,78 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 4,82 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,73 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 91,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,51 EUR aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.523,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Heidelberg Materials einen Umsatz von 4.427,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 07.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 9,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

