Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Heidelberg Materials zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Heidelberg Materials-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 203,00 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 11:46 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 203,00 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 204,30 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 202,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 203,20 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 24.588 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 212,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 4,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 90,22 EUR am 12.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,76 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 193,19 EUR aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,45 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

