Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 203,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 203,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 204,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 203,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.564 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 212,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 55,67 Prozent sinken.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,76 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 193,19 EUR an.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

