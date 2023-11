Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Nachmittag

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 72,66 EUR zu.

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 72,66 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 72,82 EUR. Bei 72,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 102.395 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2023 markierte das Papier bei 77,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,05 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,60 EUR am 08.12.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 30,36 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 83,01 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite standen 4.896,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.427,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 10,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

