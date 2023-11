Heidelberg Materials Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Heidelberg Materials

Kursentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 72,26 EUR abwärts.

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 72,26 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 72,00 EUR ein. Bei 72,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 8.342 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,78 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 7,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,60 EUR am 08.12.2022. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 42,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,01 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.896,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.427,00 EUR in den Büchern standen.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,21 EUR je Aktie belaufen.

