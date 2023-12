Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 81,02 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 81,02 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 80,94 EUR nach. Bei 81,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 27.293 Aktien.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 82,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 2,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 53,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,24 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 84,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 02.11.2023 vor. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4.896,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,59 Prozent gesteigert.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

