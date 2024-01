Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 86,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 86,40 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,40 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 39.237 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 32,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 89,77 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig wurden 4.896,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4.427,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.03.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,38 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in Rot