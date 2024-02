Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials macht am Mittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 89,16 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 89,16 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 89,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 111.074 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 90,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 58,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,41 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,91 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 97,73 EUR angegeben.

Am 02.11.2023 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.896,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.523,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 07.05.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

