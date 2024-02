Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagnachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 89,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 89,24 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,86 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,68 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 157.425 Aktien.

Am 22.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 90,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,48 EUR am 20.03.2023. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 34,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2022 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,91 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 97,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.896,00 EUR – das entspricht einem Minus von 11,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.523,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

