Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 95,70 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 95,92 EUR zu. Bei 95,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.116 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei einem Wert von 102,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 7,05 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,24 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,15 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,14 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 22.03.2024 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 08.05.2025 dürfte Heidelberg Materials die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

