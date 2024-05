Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 98,04 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 98,04 EUR ab. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 97,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.746 Heidelberg Materials-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 103,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 33,46 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,15 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 114,00 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



