Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 74,44 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 74,44 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 74,94 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 74,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 66.164 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 77,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 4,49 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 92,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 81,51 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 23.02.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.523,00 EUR – ein Plus von 24,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4.427,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Heidelberg Materials am 02.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2023 9,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

