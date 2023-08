Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zieht am Vormittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 74,86 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 74,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 74,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.897 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Bei 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,26 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 81,51 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 23.02.2023 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.523,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Am 07.11.2024 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,71 EUR je Aktie.

