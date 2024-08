Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 94,80 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 94,80 EUR. Bei 94,84 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 94,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 22.669 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 8,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 31,18 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,26 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 116,88 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

