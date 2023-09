Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagmittag mit Kursplus

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 74,84 EUR nach oben.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 74,84 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 75,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 68.996 Stück.

Am 17.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,78 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,25 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 82,23 EUR angegeben.

Am 10.05.2023 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Heidelberg Materials am 02.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,98 EUR fest.

