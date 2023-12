Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Heidelberg Materials im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 80,88 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 80,88 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 81,44 EUR. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 80,88 EUR. Mit einem Wert von 81,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 33.054 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,78 EUR erreichte der Titel am 15.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 2,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,28 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,12 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 84,30 EUR an.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.896,00 EUR – ein Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4.427,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,29 EUR fest.

