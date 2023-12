Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag ohne große Veränderung

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Im XETRA-Handel kam die Heidelberg Materials-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 80,94 EUR.

Anleger zeigten sich um 14:05 Uhr bei der Heidelberg Materials-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 80,94 EUR. Bei 81,44 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 80,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 81,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 114.090 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 2,27 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.12.2022 bei 53,28 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 34,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 84,30 EUR angegeben.

Am 02.11.2023 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.896,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.427,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,29 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

LUS-DAX-Handel aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX

XETRA-Handel: DAX notiert am Dienstagnachmittag im Plus